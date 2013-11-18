代码库部分
GG-RSI-CCI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
gg-rsi-cci.mq5 (13.62 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
真实作者:

GGekko

此处提供的指标，可告诉您目前的趋势。它对入场交易极其有用。蓝色信号条表示可入场做多, 粉红色是入场做空。灰色信号条表示持平。

此指标首次实现并且发表在 MQL4  的代码基地 25.11.2009.

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 GG-RSI-CCI 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1243

