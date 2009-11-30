Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
sumMA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4566
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Данный индикатор считает усредненную сумму разнопериодных скользящих средних. Причем, интервал периодов задается пользователем.
Period1 определяет начальный период, period2 определяет конечный период интервала скользящих, входящих в сумму.
MA_Method-метод сглаживания скользящих; Price-цена по которой строится скользящие; Shift-сдвиг скользящих, относительно номера бара; Width-толщина линии индикатора.
Картинка:
Часто просят написать "простенький советник" вот один из них.Trade-Arbitrage
Несливающая система2 - использование неэффективности рынка (котирования) для 100%-го извлечения прибыли - арбитраж.
Дальнейшее развитие индикатора http://codebase.mql4.com/ru/6064. Добавлена возможность вывода теневых свечей из другого инструмента, например, из эквиобъемных или рэнж графиков.ChartPlusChartV3
Программа для протоколирования фактов появления возможных нерыночных котировок. Добавлена возможность самостоятельной обработки события отклонения при помощи скрипта на mql.