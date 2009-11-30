CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

sumMA - индикатор для MetaTrader 4

Виктор
Просмотров:
4566
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Данный индикатор считает усредненную сумму разнопериодных скользящих средних. Причем, интервал периодов задается пользователем.

Period1 определяет начальный период, period2 определяет конечный период интервала скользящих, входящих в сумму.

MA_Method-метод сглаживания скользящих; Price-цена по которой строится скользящие; Shift-сдвиг скользящих, относительно номера бара; Width-толщина линии индикатора.

Картинка:

Простой советник Простой советник

Часто просят написать "простенький советник" вот один из них.

Trade-Arbitrage Trade-Arbitrage

Несливающая система2 - использование неэффективности рынка (котирования) для 100%-го извлечения прибыли - арбитраж.

ShadowCandles_V2.0 ShadowCandles_V2.0

Дальнейшее развитие индикатора http://codebase.mql4.com/ru/6064. Добавлена возможность вывода теневых свечей из другого инструмента, например, из эквиобъемных или рэнж графиков.

ChartPlusChartV3 ChartPlusChartV3

Программа для протоколирования фактов появления возможных нерыночных котировок. Добавлена возможность самостоятельной обработки события отклонения при помощи скрипта на mql.