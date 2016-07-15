実際の著者：

jax1000

この指標は、異なる期間の移動平均の平均量を算出します。また、平均する時間間隔は、ユーザによって設定されます。

指標の入力パラメータ：

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input uint StartLength= 20 ; input uint EndLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

この指標は初めにMQL4で実装され200911月3日にコードベースで公開されました。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 SumXMA指標