ポケットに対して
インディケータ

SumXMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

jax1000

この指標は、異なる期間の移動平均の平均量を算出します。また、平均する時間間隔は、ユーザによって設定されます。

指標の入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                            |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // 平均化手法
input uint StartLength=20;               // 平均化期間
input uint EndLength=100;                // 最終的な平均化期間
input int XPhase=15;                     // 平滑化のパラメータ
input int Shift=0;                       // バー単位での指標の横シフト
input int PriceShift=0;                  // ポイント単位での指標の縦シフト

この指標は初めにMQL4で実装され200911月3日にコードベースで公開されました。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 SumXMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1241

