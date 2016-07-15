無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SumXMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 838
実際の著者：
jax1000
この指標は、異なる期間の移動平均の平均量を算出します。また、平均する時間間隔は、ユーザによって設定されます。
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // 平均化手法 input uint StartLength=20; // 平均化期間 input uint EndLength=100; // 最終的な平均化期間 input int XPhase=15; // 平滑化のパラメータ input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト input int PriceShift=0; // ポイント単位での指標の縦シフト
この指標は初めにMQL4で実装され200911月3日にコードベースで公開されました。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 SumXMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1241
