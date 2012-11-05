Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SumXMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2432
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
jax1000
Данный индикатор считает усредненную сумму разнопериодных мувингов. Причем, интервал периодов усреднения задается пользователем.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения input uint StartLength=20; // Начальный период усреднения input uint EndLength=100; // Конечный период усреднения input int XPhase=15; // Параметр сглаживания input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 30.11.2009.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор SumXMA
Индикатор (трёх)линейного разворота на основном графике.Exp_UltraWPR
Экксперт с использованием индикатора UltraWPR.
Усредненная сумма разнопериодных осцилляторов RSIGG-RSI-CCI
Предлагаемый индикатор информирует вас о текущем тренде. Полезен для входа в рынок.