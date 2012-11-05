CodeBaseРазделы
SumXMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

jax1000

Данный индикатор считает усредненную сумму разнопериодных мувингов. Причем, интервал периодов усреднения задается пользователем.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения
input uint StartLength=20;               // Начальный период усреднения
input uint EndLength=100;                // Конечный период усреднения
input int XPhase=15;                     // Параметр сглаживания
input int Shift=0;                       // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0;                  // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 30.11.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор SumXMA

Рис.1 Индикатор SumXMA

