Реальный автор:

jax1000

Данный индикатор считает усредненную сумму разнопериодных мувингов. Причем, интервал периодов усреднения задается пользователем.

Входные параметры индикатора:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input uint StartLength= 20 ; input uint EndLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 30.11.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор SumXMA