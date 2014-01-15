CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

SumXMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1265
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
sumxma.mq5 (7.3 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

jax1000

Este indicador calcula a quantidade média das médias móveis de períodos diferentes. Além disso, o intervalo do período do cálculo médio é definido pelo usuário.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR           |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de suavização
input uint StartLength=20;               // Período inicial de cálculo da média
input uint EndLength=100;                // Período final de cálculo da média
input int XPhase=15;                     // Parâmetro de suavização
input int Shift=0;                       // Deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0;                  // Deslocamento vertical do indicador em pontos

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 30.11.2009.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador SumXMA

Fig.1 Indicador SumXMA 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1241

SumRSI SumRSI

O valor médio dos osciladores RSI de diferentes períodos.

GG-RSI-CCI GG-RSI-CCI

O indicador apresentado informa a tendência atual do mercado. Ele é útil para abrir uma posição.

LineBreakOnChart LineBreakOnChart

O indicador de (três) reversões lineares no gráfico principal.

Exp_UltraWPR Exp_UltraWPR

O Expert Advisor se baseia no indicador UltraWPR.