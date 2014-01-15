Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SumXMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1265
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
jax1000
Este indicador calcula a quantidade média das médias móveis de períodos diferentes. Além disso, o intervalo do período do cálculo médio é definido pelo usuário.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de suavização input uint StartLength=20; // Período inicial de cálculo da média input uint EndLength=100; // Período final de cálculo da média input int XPhase=15; // Parâmetro de suavização input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do indicador em pontos
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 30.11.2009.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador SumXMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1241
O valor médio dos osciladores RSI de diferentes períodos.GG-RSI-CCI
O indicador apresentado informa a tendência atual do mercado. Ele é útil para abrir uma posição.
O indicador de (três) reversões lineares no gráfico principal.Exp_UltraWPR
O Expert Advisor se baseia no indicador UltraWPR.