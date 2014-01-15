Autor real:

jax1000

Este indicador calcula a quantidade média das médias móveis de períodos diferentes. Além disso, o intervalo do período do cálculo médio é definido pelo usuário.

Parâmetros de entrada do indicador:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input uint StartLength= 20 ; input uint EndLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 30.11.2009.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador SumXMA