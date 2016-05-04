CodeBaseKategorien
SumXMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

jax1000

Dieser Indikator berechnet den mittleren Betrag von gleitenden Durchschnitten verschiedener Perioden. Darüber hinaus wird das Intervall der Mittelungsperioden durch den Anwender gesetzt.

Indikator Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| INDIKATOR INPUT PARAMETERS                   |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Mittelungsmethode
input uint StartLength=20;               // Mittelungsperiode
input uint EndLength=100;                // Endgültige Mittelungsperiode
input int XPhase=15;                     // Glättungsparameter
input int Shift=0;                       // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
input int PriceShift=0;                  // Vertikale Verschiebung des Indikators in Punkten

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 30.11.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der SumXMA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1241

