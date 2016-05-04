und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SumXMA - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
jax1000
Dieser Indikator berechnet den mittleren Betrag von gleitenden Durchschnitten verschiedener Perioden. Darüber hinaus wird das Intervall der Mittelungsperioden durch den Anwender gesetzt.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| INDIKATOR INPUT PARAMETERS | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Mittelungsmethode input uint StartLength=20; // Mittelungsperiode input uint EndLength=100; // Endgültige Mittelungsperiode input int XPhase=15; // Glättungsparameter input int Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken input int PriceShift=0; // Vertikale Verschiebung des Indikators in Punkten
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 30.11.2009.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der SumXMA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1241
