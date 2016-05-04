Der echte Autor:

jax1000

Dieser Indikator berechnet den mittleren Betrag von gleitenden Durchschnitten verschiedener Perioden. Darüber hinaus wird das Intervall der Mittelungsperioden durch den Anwender gesetzt.

Indikator Eingabeparameter:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input uint StartLength= 20 ; input uint EndLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 30.11.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der SumXMA Indikator