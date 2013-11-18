代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

SumXMA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1329
等级:
(23)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
sumxma.mq5 (11.01 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

jax1000

此指标计算不同周期移动平均线的平均量。此外，平均周期的间隔是由用户设置的。

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| INDICATOR INPUT PARAMETERS                   |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // 平均方法
input uint StartLength=20;               // 初始平均周期
input uint EndLength=100;                // 最终平均周期
input int XPhase=15;                     // 平滑参数
input int Shift=0;                       // 指标水平平移
input int PriceShift=0;                  // 指标垂直平移

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 30.11.2009.

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 SumXMA 指标

图例.1 SumXMA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1241

Exp_UltraWPR Exp_UltraWPR

交易系统采用 UltraWPR 指标。

UltraFatl_HTF UltraFatl_HTF

此为 UltraFatl 指标的变种，可以使用与图表时间帧不同的固定指标时间帧。

GG-RSI-CCI GG-RSI-CCI

此处提供的指标，可告诉您目前的趋势。它对入场交易极其有用。

2XMA 2XMA

在金融资产的价格图表中使用两条信号线绘制 MACD 柱状线。