真实作者:

jax1000

此指标计算不同周期移动平均线的平均量。此外，平均周期的间隔是由用户设置的。

指标输入参数:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input uint StartLength= 20 ; input uint EndLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 30.11.2009.

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 SumXMA 指标