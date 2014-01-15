Es una variante del indicador UltraFatl que puede trabajar con un periodo diferente al periodo del gráfico al que se adjunta.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Coloque el archivo compilado del indicador UltraFatl.mq5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1 Indicador UltraFatl_HTF.