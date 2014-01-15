Este indicador colorea las velas en concordancia con el color de las barras del histograma del indicador UltraFatl.

Coloque el archivo compilado del indicador UltraFatl.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador UltraFatl_Candles