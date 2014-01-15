Pon "Me gusta" y sigue las noticias
UltraFatl_Candles - indicador para MetaTrader 5
Este indicador colorea las velas en concordancia con el color de las barras del histograma del indicador UltraFatl.
Coloque el archivo compilado del indicador UltraFatl.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig.1 Indicador UltraFatl_Candles
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1236
