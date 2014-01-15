CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

UltraFatl_Candles - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
974
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
ultrafatl.mq5 (13.38 KB) ver
ultrafatl_candles.mq5 (8.45 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador colorea las velas en concordancia con el color de las barras del histograma del indicador UltraFatl.

Coloque el archivo compilado del indicador UltraFatl.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador UltraFatl_Candles

Fig.1 Indicador UltraFatl_Candles

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1236

MovingAverage_FN MovingAverage_FN

Un híbrido entre una media móvil de filtrado digital y analógico.

UltraFatl_HTF UltraFatl_HTF

Es una variante del indicador UltraFatl que puede trabajar con un periodo diferente al periodo del gráfico al que se adjunta.

Exp_Extremum Exp_Extremum

Sistema de trading basado en el indicador Extremum.

ZigZag On Heikin Ashi ZigZag On Heikin Ashi

ZigZag usando extremos de Heikin Ashi.