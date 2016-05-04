CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
UltraFatl_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
778
(23)
Eine Variante des UltraFatl Indikator der mit einem fixierten Timeframe auf einem Chart eines anderen Timeframes platziert werden kann

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Kopieren Sie den UltraFatl.mq5 Indikator in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1 Der UltraFatl_HTF Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1237

UltraFatl_Candles UltraFatl_Candles

Dieser Indikator färbt Kerzen in Übereinstimmung mit dem UltraFatl Indikator Histogramm ein.

Exp_Extremum Exp_Extremum

Handelssystem, das den Extremum Indikator verwendet

Exp_UltraWPR Exp_UltraWPR

Der Expert Advisor verwendet den UltraWPR Indikator.

LineBreakOnChart LineBreakOnChart

Der Indikator für (drei) lineare Umkehrlinien am Hauptchart