UltraFatl_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Eine Variante des UltraFatl Indikator der mit einem fixierten Timeframe auf einem Chart eines anderen Timeframes platziert werden kann
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Kopieren Sie den UltraFatl.mq5 Indikator in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1 Der UltraFatl_HTF Indikator.
