Eine Variante des UltraFatl Indikator der mit einem fixierten Timeframe auf einem Chart eines anderen Timeframes platziert werden kann

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Kopieren Sie den UltraFatl.mq5 Indikator in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1 Der UltraFatl_HTF Indikator.