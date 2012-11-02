CodeBaseРазделы
Индикаторы

UltraFatl_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2726
(23)
Вариант индикатора UltraFatl, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора UltraFatl.mq5.

Рис.1 Индикатор UltraFatl_HTF

UltraFatl_Candles UltraFatl_Candles

Этот индикатор окрашивает свечи в соответствии с цветом гистограммы индикатора UltraFatl.

Exp_Extremum Exp_Extremum

Торговая система с использованием индикатора Extremum

Exp_UltraWPR Exp_UltraWPR

Экксперт с использованием индикатора UltraWPR.

LineBreakOnChart LineBreakOnChart

Индикатор (трёх)линейного разворота на основном графике.