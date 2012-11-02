Ставь лайки и следи за новостями
UltraFatl_HTF - индикатор для MetaTrader 5
2726
Вариант индикатора UltraFatl, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора UltraFatl.mq5.
Рис.1 Индикатор UltraFatl_HTF
