UltraFatl_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Uma variante do indicador UltraFatl que pode utilizar um período de tempo diferente do período gráfico.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Coloque o indicador UltraFatl.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1 Indicador UltraFatl_HTF.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1237

