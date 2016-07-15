コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

UltraFatl_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
811
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ultrafatl.mq5 (13.13 KB) ビュー
ultrafatl_htf.mq5 (12.31 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

チャートの時間枠とは異なる値に指標の時間枠を固定して配置することができるUltraFatll指標のバリエーション。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

UltraFatl.mq5指標をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1 UltraFatl_HTF指標

図1 UltraFatl_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1237

UltraFatl_Candles UltraFatl_Candles

この指標は、UltraFatlヒストグラムの色に応じてローソク足に色を塗ります。

GG-RSI-CCI GG-RSI-CCI

提供されたしひょは現在の動向についての情報を表示します。これは、取引に参入するのに便利です

SumXMA SumXMA

異なる期間の移動平均の平均量。

Ind_2 Line+1 Ind_2 Line+1

2つの製品からなるスプレッドのための裁定状況の指標