チャートの時間枠とは異なる値に指標の時間枠を固定して配置することができるUltraFatll指標のバリエーション。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

UltraFatl.mq5指標をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1 UltraFatl_HTF指標