请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此为 UltraFatl 指标变种，可以使用与图表时间帧不同的固定指标时间帧。
指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
放置 UltraFatl.mq5 指标至客户端文件夹\MQL5\Indicators.;
图例.1 UltraFatl_HTF 指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1237
UltraFatl_Candles
此指标根据 UltraFatl 指标柱状线颜色为蜡烛图着色。Exp_LinearRegSlopeV2
交易系统采 ColorLinearRegSlope_V2 指标。
Exp_UltraWPR
交易系统采用 UltraWPR 指标。SumXMA
不同周期移动平均线的平均量。