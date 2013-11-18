代码库部分
指标

UltraFatl_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
此为 UltraFatl 指标变种，可以使用与图表时间帧不同的固定指标时间帧。

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

放置 UltraFatl.mq5 指标至客户端文件夹\MQL5\Indicators.;

图例.1 UltraFatl_HTF 指标。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1237

