UltraFatl_Candles - Indikator für den MetaTrader 5
- 799
Dieser Indikator färbt Kerzen in Übereinstimmung mit dem UltraFatl Indikator Histogramm ein
Kopieren sie die compilierte UltraFatl.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der UltraFatl_Candles Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1236
