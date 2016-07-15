コードベースセクション
Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
757
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ultrafatl.mq5 (13.38 KB) ビュー
ultrafatl_candles.mq5 (8.45 KB) ビュー
この指標はUltraFatlヒストグラムの色に応じてローソク足に色を塗ります。

コンパイルされたUltraFatl.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 UltraFatl_Candles指標

