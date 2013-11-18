请观看如何免费下载自动交易
UltraFatl_Candles - MetaTrader 5脚本
此指标根据 UltraFatl 指标柱状线颜色为蜡烛图着色。
放置 UltraFatl.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 UltraFatl_Candles 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1236
