UltraFatl_Candles - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2600
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Этот индикатор окрашивает свечи в соответствии с цветом гистограммы индикатора UltraFatl.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора UltraFatl.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор UltraFatl_Candles
