Индикаторы

UltraFatl_Candles - индикатор для MetaTrader 5

Этот индикатор окрашивает свечи в соответствии с цветом гистограммы индикатора UltraFatl.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора UltraFatl.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор UltraFatl_Candles

Рис.1 Индикатор UltraFatl_Candles

