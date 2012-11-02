Этот индикатор окрашивает свечи в соответствии с цветом гистограммы индикатора UltraFatl.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора UltraFatl.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор UltraFatl_Candles