Este indicador colore as velas de acordo com a cor do histograma do indicador UltraFatl.

Coloque o arquivo compilado UltraFatl.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador UltraFatl_Candles