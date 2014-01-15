Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
UltraFatl_Candles - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1258
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador colore as velas de acordo com a cor do histograma do indicador UltraFatl.
Coloque o arquivo compilado UltraFatl.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador UltraFatl_Candles
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1236
Uma variante do indicador UltraFatl que pode utilizar um período de tempo diferente do período gráfico.Exp_UltraWPR
O Expert Advisor se baseia no indicador UltraWPR.
Sistema de negociação baseado no indicador Extremum.Exp_VortexIndicator
Expert Advisor baseado no indicador VortexIndicator.