Asesores Expertos

Exp_Extremum - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1056
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
\MQL5\Indicators\
extremum.mq5 (9.27 KB) ver
exp_extremum.mq5 (5.72 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sistema de trading basado en el indicador Extremum. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra y la barra del histograma cambia de color verde a rojo, o viceversa. La salida de la posición se lleva a cabo o bien mediante una orden pendiente, o si la barra del histograma es del color opuesto al de la posición abierta. 

Hay que poner el archivo compilado Extremum.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit. 

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

 Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1235

UltraFatl_Candles UltraFatl_Candles

Este indicador colorea las velas en concordancia con el color de las barras del histograma del indicador UltraFatl.

MovingAverage_FN MovingAverage_FN

Un híbrido entre una media móvil de filtrado digital y analógico.

ZigZag On Heikin Ashi ZigZag On Heikin Ashi

ZigZag usando extremos de Heikin Ashi.

Exp_VortexIndicator Exp_VortexIndicator

Asesor Experto basado en el indicador VortexIndicator.