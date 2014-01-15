Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_Extremum - Asesor Experto para MetaTrader 5
Sistema de trading basado en el indicador Extremum. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra y la barra del histograma cambia de color verde a rojo, o viceversa. La salida de la posición se lleva a cabo o bien mediante una orden pendiente, o si la barra del histograma es del color opuesto al de la posición abierta.
Hay que poner el archivo compilado Extremum.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
