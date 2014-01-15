ZigZag dibujado usando los máximos y los mínimos del indicador Heikin Ashi. Cuando cambia el color de las velas de Heikin Ashi, la dirección del zigzag cambia a la dirección correspondiente. El indicador permite especificar el periodo de Heikin Ashi, y tambien activar/desactivar la visualización de las velas de Heikin Ashi.

ZigZag sobre Heikin Ashi con periodo igual a 1:



ZigZag sobre Heikin Ashi periodo igual a 2 y activada visualizacion de velas HA:



Recomendaciones: