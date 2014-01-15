Mira cómo descargar robots gratis
ZigZag On Heikin Ashi - indicador para MetaTrader 5
ZigZag dibujado usando los máximos y los mínimos del indicador Heikin Ashi. Cuando cambia el color de las velas de Heikin Ashi, la dirección del zigzag cambia a la dirección correspondiente. El indicador permite especificar el periodo de Heikin Ashi, y tambien activar/desactivar la visualización de las velas de Heikin Ashi.
- ZigZag sobre Heikin Ashi con periodo igual a 1:
- ZigZag sobre Heikin Ashi periodo igual a 2 y activada visualizacion de velas HA:
Recomendaciones:
- No se recomienda usar periodos de Heikin Ashi superiores a 5.
Exp_Extremum
Sistema de trading basado en el indicador Extremum.UltraFatl_Candles
Este indicador colorea las velas en concordancia con el color de las barras del histograma del indicador UltraFatl.
Exp_VortexIndicator
Asesor Experto basado en el indicador VortexIndicator.Exp_ColorJVariation
Sistema de comercio utilizando el oscilador.