ZigZag On Heikin Ashi - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
1781
(33)
ZigZag dibujado usando los máximos y los mínimos del indicador Heikin Ashi. Cuando cambia el color de las velas de Heikin Ashi, la dirección del zigzag cambia a la dirección correspondiente. El indicador permite especificar el periodo de Heikin Ashi, y tambien activar/desactivar la visualización de las velas de Heikin Ashi.

  1. ZigZag sobre Heikin Ashi con periodo igual a 1:

    2. ZigZag sobre Heikin Ashi (Periodo = 1)

  2. ZigZag sobre Heikin Ashi periodo igual a 2 y activada visualizacion de velas HA:

    3. ZigZag sobre Heikin Ashi (Period = 2, Show HA = true)

Recomendaciones:

  • No se recomienda usar periodos de Heikin Ashi superiores a 5.

