PerceptronOscill - Indikator für den MetaTrader 5
- 806
Zar
Dier Oszillator wird auf Basis des vereinfachten Algorithmus des Perzeptrons gezeichnet. Tatsächlich ist es der Momentum Indikator mit einem exotischeren Mittelungsalgorithmus.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 25.12.2009.
