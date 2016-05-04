CodeBaseKategorien
Indikatoren

PerceptronOscill - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
806
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

Zar

Dier Oszillator wird auf Basis des vereinfachten Algorithmus des Perzeptrons gezeichnet. Tatsächlich ist es der Momentum Indikator mit einem exotischeren Mittelungsalgorithmus. 

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 25.12.2009.

Abb.1 Der Perceptron Oszillator Indikator

Abb.1 Der Perceptron Oszillator Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1231

SafeZoneV2 SafeZoneV2

Eine weitere Variation von Kanälen.

Support Vector Machine Learning Trader Support Vector Machine Learning Trader

Dieser Expert Advisor verwendet maschinelles Lernen von Unterstützungsvektoren um historische Preisdaten zu analysieren und zukünftige Trades zu signalisieren.

Exp_LinearRegSlopeV2 Exp_LinearRegSlopeV2

Handelssystem, das den ColorLinearRegSlope_V2 Indikator verwendet.

AnchoredMomentum AnchoredMomentum

Der verbesserte Momentum Indikator. Der Indikator wird von Rudy Stefenel in der Februar 1998 Asugabe in Stock&Commodities beschrieben