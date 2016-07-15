無料でロボットをダウンロードする方法を見る
PerceptronOscill - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Zar
パーセプトロンの簡略化されたアルゴリズムに基づいて描かれたオシレータ。実際には、よりエキゾチックな平均化アルゴリズムとモメンタム指標です。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年12月25日に公開されました。
図1 パーセプトロンオシレーター指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1231
