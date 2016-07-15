コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

PerceptronOscill - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
975
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Zar

パーセプトロンの簡略化されたアルゴリズムに基づいて描かれたオシレータ。実際には、よりエキゾチックな平均化アルゴリズムとモメンタム指標です。 

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年12月25日に公開されました。

図1 パーセプトロンオシレーター指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1231

HaDelta HaDelta

HaDelta指標は他のトレーダーの一歩先でいる援助をします。

極値 極値

この指標は、トレンド反転を予測することができます。

サポートベクター機械学習トレーダー サポートベクター機械学習トレーダー

このエキスパートアドバイザーは、過去の価格データを分析し、今後の取引を知らせるためのサポートベクトル機械学習を使用しています。

Exp_UltraWPR Exp_UltraWPR

UltraWPR指標を使ったエキスパートアドバイザー。