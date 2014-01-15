Autor real:

Svinozavr

Descripcion:

La base del canal ZigZag no está fija pero el deslizamiento umbral está calculado por el SAR parabólico. Por analogía con los stops están fijados y los umbrales de trailing (stops).

La configuración del indicador se realiza por la entrada estándar de los parámetros de entrada del Parabólico (paso y máximo). Además, se agrega la restricción con el ancho del canal disponible mínimo para eliminar mercado poco activo. Se fija en puntos.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 17.06.2009.

Fig.1 Indicador ChanellOnParabolic