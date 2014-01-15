Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ChanellOnParabolic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1054
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Svinozavr
Descripcion:
La base del canal ZigZag no está fija pero el deslizamiento umbral está calculado por el SAR parabólico. Por analogía con los stops están fijados y los umbrales de trailing (stops).
La configuración del indicador se realiza por la entrada estándar de los parámetros de entrada del Parabólico (paso y máximo). Además, se agrega la restricción con el ancho del canal disponible mínimo para eliminar mercado poco activo. Se fija en puntos.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 17.06.2009.
Fig.1 Indicador ChanellOnParabolic
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1313
El indicador de canal de regresión lineal trazado en los buffers del indicadorExp_LinearRegSlopeV2
Sistema de trading usando el indicador ColorLinearRegSlope_V2.
Sistema de comercio utilizando el indicador ColorStepXCCX.PerceptronOscill
Oscilador dibujado en la base del algoritmo simplificado de la perceptrón.