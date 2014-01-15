CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ChanellOnParabolic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1054
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Svinozavr

Descripcion:

La base del canal ZigZag no está fija pero el deslizamiento umbral está calculado por el SAR parabólico. Por analogía con los stops están fijados y los umbrales de trailing (stops).

La configuración del indicador se realiza por la entrada estándar de los parámetros de entrada del Parabólico (paso y máximo). Además, se agrega la restricción con el ancho del canal disponible mínimo para eliminar mercado poco activo. Se fija en puntos.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 17.06.2009.   

ChanellOnParabolic

Fig.1 Indicador ChanellOnParabolic 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1313

St_LRegr St_LRegr

El indicador de canal de regresión lineal trazado en los buffers del indicador

Exp_LinearRegSlopeV2 Exp_LinearRegSlopeV2

Sistema de trading usando el indicador ColorLinearRegSlope_V2.

Exp_ColorStepXCCX Exp_ColorStepXCCX

Sistema de comercio utilizando el indicador ColorStepXCCX.

PerceptronOscill PerceptronOscill

Oscilador dibujado en la base del algoritmo simplificado de la perceptrón.