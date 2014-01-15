Autor real:

Zar

Oscilador simples desenhado na base do algoritmo simples perceptron. Na verdade, ele é um indicador de momentum com algoritmos de suavização mais exóticos.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 25.12.2009.



Fig.1 Oscilador Perceptron