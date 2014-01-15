Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
PerceptronOscill - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1309
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Zar
Oscilador simples desenhado na base do algoritmo simples perceptron. Na verdade, ele é um indicador de momentum com algoritmos de suavização mais exóticos.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 25.12.2009.
Fig.1 Oscilador Perceptron
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1231
Sistema de negociação baseado no indicador ColorLinearRegSlope_V2.Exp_VortexIndicator
Expert Advisor baseado no indicador VortexIndicator.
Mais uma variação de indicadores de canais.Schnick [Ferramenta Testadora de Aprendizagem da Máquina de Vetor de Suporte - DEMO]
Este script tenta demonstrar o poder da utilização de máquinas de vetores de suportes na solução de problemas de estilo de classificação. Esta versão do código foi escrito especificamente para ser usado em conjunto com a versão demo da Ferramenta Testadora de Aprendizagem da Máquina de Vetor de Suporte disponível gratuitamente a partir do Mercado MQL5.