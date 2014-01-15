CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

PerceptronOscill - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1309
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Zar

Oscilador simples desenhado na base do algoritmo simples perceptron. Na verdade, ele é um indicador de momentum com algoritmos de suavização mais exóticos. 

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 25.12.2009.

Fig.1 Oscilador Perceptron

Fig.1 Oscilador Perceptron

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1231

Exp_LinearRegSlopeV2 Exp_LinearRegSlopeV2

Sistema de negociação baseado no indicador ColorLinearRegSlope_V2.

Exp_VortexIndicator Exp_VortexIndicator

Expert Advisor baseado no indicador VortexIndicator.

SafeZoneV2 SafeZoneV2

Mais uma variação de indicadores de canais.

Schnick [Ferramenta Testadora de Aprendizagem da Máquina de Vetor de Suporte - DEMO] Schnick [Ferramenta Testadora de Aprendizagem da Máquina de Vetor de Suporte - DEMO]

Este script tenta demonstrar o poder da utilização de máquinas de vetores de suportes na solução de problemas de estilo de classificação. Esta versão do código foi escrito especificamente para ser usado em conjunto com a versão demo da Ferramenta Testadora de Aprendizagem da Máquina de Vetor de Suporte disponível gratuitamente a partir do Mercado MQL5.