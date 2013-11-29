请观看如何免费下载自动交易
PerceptronOscill - MetaTrader 5脚本
真实作者:
Zar
本振荡指标是基于简单的感知器算法绘制的. 事实上,它就是使用特殊平均算法的动量指标.
本指标于2009年12月25日首先使用MQL4实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 感知器振荡指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1231
