真实作者:

Zar

本振荡指标是基于简单的感知器算法绘制的. 事实上,它就是使用特殊平均算法的动量指标.

本指标于2009年12月25日首先使用MQL4实现并发布于mql4.com 代码库中.



图1 感知器振荡指标