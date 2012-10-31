Реальный автор:

Zar

Осциллятор на упрощённом алгоритме перцептрона. Фактически - это индикатор Моментум с более экзотическим алгоритмом усреднения.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.12.2009.

Рис.1 Индикатор Perceptron Oscillator