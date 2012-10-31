CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

PerceptronOscill - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2924
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Zar

Осциллятор на упрощённом алгоритме перцептрона. Фактически - это индикатор Моментум с более экзотическим алгоритмом усреднения. 

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  25.12.2009.  

Рис.1 Индикатор Perceptron Oscillator

Рис.1 Индикатор Perceptron Oscillator

 

SafeZoneV2 SafeZoneV2

Еще одна вариация на тему каналов.

VortexIndicator VortexIndicator

Индикатор из Technical Analysis of Stocks & Commodities (январь, 2010)

Exp_LinearRegSlopeV2 Exp_LinearRegSlopeV2

Торговая система с использованием индикатора ColorLinearRegSlope_V2.

Exp_VortexIndicator Exp_VortexIndicator

Советник с использованием индикатора VortexIndicator