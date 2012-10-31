Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PerceptronOscill - индикатор для MetaTrader 5
- 2924
Реальный автор:
Zar
Осциллятор на упрощённом алгоритме перцептрона. Фактически - это индикатор Моментум с более экзотическим алгоритмом усреднения.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.12.2009.
Рис.1 Индикатор Perceptron Oscillator
