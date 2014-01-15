Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Extremum - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1411
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Egor
Este indicador identifica los máximos (los mínimos) del mercado utilizando el pasillo de la volatilidad de los precios durante un cierto período de tiempo.
El indicador será útil para buscar los puntos óptimos para entrar en el mercado en un cambio de tendencia, y también en la construcción de sistemas de comercio con predicción del cambio de tendencia.
Una señal para el cambio de tendencia es más exacto donde se estrecha el pasillo de la volatilidad.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 12.01.2010.
Fig.1 El indicador Extremum.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1227
Indicador para definir la tendencia y la plana.ytg_Change_Price_Percent
Este indicador muestra el cambio de precio del día en porcentaje para cuatro institutos financieros seleccionados
Este indicador visualiza la fuerza dominante en el movimiento mercado (bulls-bears) y el volumen.Exp_ColorMETRO
Sistema de comercio utilizando el indicador ColorMETRO