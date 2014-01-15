CodeBaseSecciones
Extremum - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Egor

Este indicador identifica los máximos (los mínimos) del mercado utilizando el pasillo de la volatilidad de los precios durante un cierto período de tiempo.

El indicador será útil para buscar los puntos óptimos para entrar en el mercado en un cambio de tendencia, y también en la construcción de sistemas de comercio con predicción del cambio de tendencia.

Una señal para el cambio de tendencia es más exacto donde se estrecha el pasillo de la volatilidad.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 12.01.2010.   

Fig.1 El indicador Extremum.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1227

