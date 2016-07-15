コードベースセクション
極値 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Egor

この指標は、一定期間の価格のボラティリティを使用して、市場の最大値（最小値）を識別します。

この指標はまたトレンド反転での市場参入ポイントの最適なポイントの検索やトレンドの変化を予測する取引システムの構築に有用です。

ボラティリティの領域狭くなるとトレンド反転シグナルはより正確になります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年1月12日に公開されました。   

図1 Extremum指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1227

