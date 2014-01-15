CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Extremum - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2792
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Egor

Este indicador identifica os máximos (as mínimas) do mercado usando o corredor de volatilidade dos preços por um certo período de tempo.

Este indicador será útil na busca de pontos ótimos para entrar no mercado em uma reversão de tendência, e também na construção de sistemas de negociação para prever as mudanças na tendência.

O sinal para a inversão de tendência é mais exato quando o corredor de volatilidade for mais estreitado.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 12.01.2010.   

Fig.1 Indicador Extremum.

Fig.1 Indicador Extremum.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1227

VortexIndicator VortexIndicator

Indicador publicado na revista Technical Analysis of Stocks &amp; Commodities (Janeiro, 2010).

Schnick [Ferramenta Testadora de Aprendizagem da Máquina de Vetor de Suporte - DEMO] Schnick [Ferramenta Testadora de Aprendizagem da Máquina de Vetor de Suporte - DEMO]

Este script tenta demonstrar o poder da utilização de máquinas de vetores de suportes na solução de problemas de estilo de classificação.

BandsFBA BandsFBA

Indicador Bandas de Bollinger com filtragem de frente e amortecimento.

Exp_MACD_Xtr Exp_MACD_Xtr

Sistema de negociação baseado no indicador MACD_Xtr.