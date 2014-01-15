Autor real:

Egor

Este indicador identifica os máximos (as mínimas) do mercado usando o corredor de volatilidade dos preços por um certo período de tempo.

Este indicador será útil na busca de pontos ótimos para entrar no mercado em uma reversão de tendência, e também na construção de sistemas de negociação para prever as mudanças na tendência.

O sinal para a inversão de tendência é mais exato quando o corredor de volatilidade for mais estreitado.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 12.01.2010.

Fig.1 Indicador Extremum.