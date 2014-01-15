Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Extremum - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2792
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Egor
Este indicador identifica os máximos (as mínimas) do mercado usando o corredor de volatilidade dos preços por um certo período de tempo.
Este indicador será útil na busca de pontos ótimos para entrar no mercado em uma reversão de tendência, e também na construção de sistemas de negociação para prever as mudanças na tendência.
O sinal para a inversão de tendência é mais exato quando o corredor de volatilidade for mais estreitado.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 12.01.2010.
Fig.1 Indicador Extremum.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1227
Indicador publicado na revista Technical Analysis of Stocks & Commodities (Janeiro, 2010).Schnick [Ferramenta Testadora de Aprendizagem da Máquina de Vetor de Suporte - DEMO]
Este script tenta demonstrar o poder da utilização de máquinas de vetores de suportes na solução de problemas de estilo de classificação.
Indicador Bandas de Bollinger com filtragem de frente e amortecimento.Exp_MACD_Xtr
Sistema de negociação baseado no indicador MACD_Xtr.