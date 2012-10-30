CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Extremum - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5365
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Egor

Данный индикатор выделяет максимумы (минимумы) рынка с помощью коридора волатильности цен за определенный период.

Индикатор будет полезен при поиске оптимальных точек входа в рынок при развороте тенденции, а также при построении систем торговли предугадывающих смену тренда.

Сигнал к развороту тренда наиболее точен в местах где коридор волатильности сужен.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.01.2010.   

Рис.1 Индикатор Extremum

Рис.1 Индикатор Extremum

 

BandsFBA BandsFBA

Индикатор полос Боллинджера с фильтрацией фронта и затухания.

Exp_MACD_Xtr Exp_MACD_Xtr

Торговая система с использованием индикатора MACD_Xtr

VortexIndicator VortexIndicator

Индикатор из Technical Analysis of Stocks & Commodities (январь, 2010)

SafeZoneV2 SafeZoneV2

Еще одна вариация на тему каналов.