Extremum - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5365
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Egor
Данный индикатор выделяет максимумы (минимумы) рынка с помощью коридора волатильности цен за определенный период.
Индикатор будет полезен при поиске оптимальных точек входа в рынок при развороте тенденции, а также при построении систем торговли предугадывающих смену тренда.
Сигнал к развороту тренда наиболее точен в местах где коридор волатильности сужен.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.01.2010.
Рис.1 Индикатор Extremum
