Реальный автор:

Egor

Данный индикатор выделяет максимумы (минимумы) рынка с помощью коридора волатильности цен за определенный период.

Индикатор будет полезен при поиске оптимальных точек входа в рынок при развороте тенденции, а также при построении систем торговли предугадывающих смену тренда.

Сигнал к развороту тренда наиболее точен в местах где коридор волатильности сужен.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.01.2010.

Рис.1 Индикатор Extremum