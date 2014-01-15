Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BullsBearsVolume - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1560
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este indicador está basado en el código de los indicatores de MetaQuotes Software Corp. Bears.mq5 y Bulls.mq5.
Los valores del indicador se calculan según el siguiente esquema:
Bull >0 y Bear>0 => Ind= Bull – Bear
Bull <0 y Bear<0 => Ind= Bear- Bull
(Bull <0 y Bear>0 ) o (Bull >0 y Bear<0 ) => Ind= Bear+Bull
El valor obtenido se multiplica por el coefiente de volumen. El volumen puede darse en ticks o en su valor real (se define en los parámetros de entrada). Si se define delta, equivalente a nivel de ruido, todos los valores del indicador inferiores a delta se igualan a cero.
Ejemplo 1. Indicador BullsBearsVolume en EURUSD H1
Ejemplo 2. Indicador BullsBearsVolume en EURUSD H1
Ventana de los parámetros de entrada del indicador.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1302
