Este indicador está basado en el código de los indicatores de MetaQuotes Software Corp. Bears.mq5 y Bulls.mq5.



Los valores del indicador se calculan según el siguiente esquema:



Bull >0 y Bear>0 => Ind= Bull – Bear

Bull <0 y Bear<0 => Ind= Bear- Bull

(Bull <0 y Bear>0 ) o (Bull >0 y Bear<0 ) => Ind= Bear+Bull

El valor obtenido se multiplica por el coefiente de volumen. El volumen puede darse en ticks o en su valor real (se define en los parámetros de entrada). Si se define delta, equivalente a nivel de ruido, todos los valores del indicador inferiores a delta se igualan a cero.

Ejemplo 1. Indicador BullsBearsVolume en EURUSD H1

Ejemplo 2. Indicador BullsBearsVolume en EURUSD H1





Ventana de los parámetros de entrada del indicador.