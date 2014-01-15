CodeBaseSecciones
BullsBearsVolume - indicador para MetaTrader 5

Este indicador está basado en el código de los indicatores de MetaQuotes Software Corp. Bears.mq5 y Bulls.mq5.

Los valores del indicador se calculan según el siguiente esquema:

Bull >0 y Bear>0   =>  Ind= Bull – Bear
Bull <0 y Bear<0   =>  Ind= Bear- Bull
(Bull <0 y Bear>0  ) o (Bull >0 y Bear<0  )  =>  Ind= Bear+Bull

El valor obtenido se multiplica por el coefiente de volumen. El volumen puede darse en ticks o en su valor real (se define en los parámetros de entrada). Si se define delta, equivalente a nivel de ruido, todos los valores del indicador inferiores a delta se igualan a cero.

 Ejemplo 1. Indicador BullsBearsVolume en EURUSD H1

Ejemplo 2. Indicador BullsBearsVolume en EURUSD H1

Ventana de los parámetros de entrada del indicador.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1302

