Extremum - индикатор для MetaTrader 4
- 19756
Данный индикатор выделяет максимумы (минимумы) рынка с помощью коридора волатильности цен за определенный период.
Индикатор будет полезен при поиске оптимальных точек входа в рынок при развороте тенденции, а также при построении систем торговли предугадывающих смену тренда.
Сигнал к развороту тренда наиболее точен в местах где коридор волатильности сужен.
Картинка:
EURUSD, Daily
GBPAUD, Daily
