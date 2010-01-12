CodeBaseРазделы
Индикаторы

Extremum - индикатор для MetaTrader 4

Данный индикатор выделяет максимумы (минимумы) рынка с помощью коридора волатильности цен за определенный период.

Индикатор будет полезен при поиске оптимальных точек входа в рынок при развороте тенденции, а также при построении систем торговли предугадывающих смену тренда.

Сигнал к развороту тренда наиболее точен в местах где коридор волатильности сужен.

Картинка:

EURUSD, Daily

GBPAUD, Daily

