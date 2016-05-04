und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Extremum - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1537
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Egor
Dieser Indikator identifiziert die Maxima (Minima) des Marktes durch Verwendung des Volatilitätskorridors der Preise während einer bestimmte Zeitspanne.
The Indikator will be useful when searching the optimal points of the enter in the market in trend Umkehr, and also when constructing the trading systems predicting trend change.
Ein Signal für eine Trendumkehr ist genauer, wenn der Volatitlitäskorridor enger ist.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 12.01.2010.
Abb.1 Der Extremum Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1227
Der Bollinger Bands Indikator mit Filterung nach vorne und Dämpfung.Exp_MACD_Xtr
Handelssytem, das den MACD_Xtr Indikator verwendet
Der Indikator von "Technical Analysis of Stocks & Commodities (January, 2010)"Support Vector Machine Learning Trader
Dieser Expert Advisor verwendet maschinelles Lernen von Unterstützungsvektoren um historische Preisdaten zu analysieren und zukünftige Trades zu signalisieren.