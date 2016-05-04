Der echte Autor:

Egor

Dieser Indikator identifiziert die Maxima (Minima) des Marktes durch Verwendung des Volatilitätskorridors der Preise während einer bestimmte Zeitspanne.

The Indikator will be useful when searching the optimal points of the enter in the market in trend Umkehr, and also when constructing the trading systems predicting trend change.

Ein Signal für eine Trendumkehr ist genauer, wenn der Volatitlitäskorridor enger ist.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 12.01.2010.

Abb.1 Der Extremum Indikator.