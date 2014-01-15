Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_ColorMETRO - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 977
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sistema de comercio utilizando el indicador ColorMETRO. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando el color de la nube cambia.
Coloca el fichero compilado ColorMETRO.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.
Resultados de la prueba para XAUUSD H4 en 2011:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1297
Este indicador visualiza la fuerza dominante en el movimiento mercado (bulls-bears) y el volumen.Extremum
Indicador permite predecir el cambio de tendencia.
Gráfico de Kagi dibujado en una subventana separada.Three Line Break
Gráfico de (tres) rupturas lineales, en una ventana separada.