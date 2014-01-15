CodeBaseSecciones
ytg_Change_Price_Percent - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
971
(19)
Autor real:

Yuriy Tokman

Descripcion:

Este indicador muestra el cambio de precio del día en porcentaje para cuatro institutos financieros seleccionados. 

El indicador primero fue implementado en MQL4 y publicado en Code Base de mql4.com el 31.05.2009.  

El indicador utiliza la clase de la librería GetFontName.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include).  

Fig.1 Indicador ytg_Change_Price_Percent

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1304

