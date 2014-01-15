Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ytg_Change_Price_Percent - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Yuriy Tokman
Descripcion:
Este indicador muestra el cambio de precio del día en porcentaje para cuatro institutos financieros seleccionados.
El indicador primero fue implementado en MQL4 y publicado en Code Base de mql4.com el 31.05.2009.
El indicador utiliza la clase de la librería GetFontName.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include).
Fig.1 Indicador ytg_Change_Price_Percent
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1304
