Autor real:

Yuriy Tokman

Descripcion:

Este indicador muestra el cambio de precio del día en porcentaje para cuatro institutos financieros seleccionados.

El indicador primero fue implementado en MQL4 y publicado en Code Base de mql4.com el 31.05.2009.

El indicador utiliza la clase de la librería GetFontName.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include).

Fig.1 Indicador ytg_Change_Price_Percent