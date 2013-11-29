代码库部分
极值 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
extremum.mq5 (13.46 KB) 预览
真实作者:

Egor

本指标在某个时段内使用价格的波动通道识别市场的最高价(和最低价).

当寻找在趋势反转时进入市场的最佳点时本指标非常有用, 而且也可以使用它创建预测趋势变化的交易系统.

当波动通道变得狭窄时, 趋势反转信号会更加准确.

本指标首先于2010年1月12日以MQL4实现并发布于mql4.com 代码库中.   

图1 极值指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1227

