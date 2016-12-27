CodeBaseSecciones
Indicadores

TrendSignal Pro - indicador para MetaTrader 5

malharonaldo
Visualizaciones:
2667
Ranking:
(32)
2016-12-27
Trend Signal Pro es la versión más avanzada y reciente del indicador Trend Signal Indicator.

Lo hemos mejorado al detalle. Ahora trabaja perfectamente con todos los pares de divisas.

Es muy fácil de usarlo. Además, trabaja con la plantilla debajo de algunos otros indicadores:

  1. RSI
  2. Par de MA 7 & 14.

Trae buenos beneficios a los traders quienes quieren seguir el indicador desde el punto de vista analítico y son capaces de operar sin emociones.

Simplemente hay que confiar en el indicador y percibir los pips.

Aplicación:

  • Cuando aparece la flecha UP, coloque la orden Buy.
  • Cuando aparece la flecha DOWN abra la orden Sell.

TrendSignal Pro indicator MetaTrader 4

