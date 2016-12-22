请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
趋势信号专业版是高级 & 最终版本的 趋势信号指标 指标。
我们已利用它进行操作, 并令它更准确。它不会重绘。它也适用于所有的货币对。
它也很容易使用。它也适用于下面几个指标的模板:
- RSI
- 周期 7 & 14 的均线对。
它为那些遵循指标分析思维且不受情绪支配进行交易的操盘手提供了良好的利润。
只相信指标, 并赚取更多的点数。
用法:
- 当向上箭头出现仅放置买入交易。
- 当向下箭头出现仅放置卖出交易。
以前, 没有什么可以纠正指标给出的交易, 但现在我们为您给出了可支持的模板。
只需下载模板文件并将其保存到 MetaTrader 4 的 \Templates 文件夹。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/12245
Ilan 1.6 Dynamic HT
流行的 Ilan 1.6 Dynamic 属于 "摊薄" 类别。Ilan 使用先进的资金管理公式, 可令亏损仓位盈利。现在 Ilan 1.6 Dynamic 的 MetaTrader 5 源代码也已推出。保证金计算
用于在 MetaТrader5 中计算开仓所需保证金的库。
RJT 火柴棍
指标基于火柴棍倾斜来帮助判断趋势的结束和开始。VWAP - 交易量加权平均价格
VWAP 是一款日内计算, 主要由算法和机构交易者使用, 以便评估一只股票相对其当天的成交量加权平均值的交易分布。