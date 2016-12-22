趋势信号专业版是高级 & 最终版本的 趋势信号指标 指标。

我们已利用它进行操作, 并令它更准确。它不会重绘。它也适用于所有的货币对。

它也很容易使用。它也适用于下面几个指标的模板:

RSI 周期 7 & 14 的均线对。

它为那些遵循指标分析思维且不受情绪支配进行交易的操盘手提供了良好的利润。

只相信指标, 并赚取更多的点数。

用法:

当向上箭头出现仅放置买入交易。

当向下箭头出现仅放置卖出交易。

以前, 没有什么可以纠正指标给出的交易, 但现在我们为您给出了可支持的模板。

只需下载模板文件并将其保存到 MetaTrader 4 的 \Templates 文件夹。