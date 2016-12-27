Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
PipsToAverage - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1053
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador evalúa la distancia suavizada (en pips) entre el precio de cierre y la EMA.
El primer parámetro de entrada, Period_Average, es el período de la media móvil exponencial (EMA). Primero, el indicador calcula el array que contiene la diferencia entre esta MA y el precio de cierre correspondiente. Luego, calcula la MA suavizada con el período Period_PipsToAv (el segundo parámetro) para este array.
Aquí se demuestra el trabajo del indicador con los parámetros 200 y 7, así como la EMA-200.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/11677
Modificación mejorada del clásico Awesome Oscillator.MA World
Este Asesor Experto puede trabajar con todos los símbolos y períodos de tiempo y utiliza la intersección de las MA lineales como la señal y las EMA como el Trailing Stop.
Este indicador evalúa el grado del cambio del indicador AwesomeModPips.TrendSignal Pro
La última versión del indicador TrendSignal.