Indicadores

PipsToAverage - indicador para MetaTrader 5

Manuel Sanchon | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1053
Ranking:
(24)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Este indicador evalúa la distancia suavizada (en pips) entre el precio de cierre y la EMA.

El primer parámetro de entrada, Period_Average, es el período de la media móvil exponencial (EMA). Primero, el indicador calcula el array que contiene la diferencia entre esta MA y el precio de cierre correspondiente. Luego, calcula la MA suavizada con el período Period_PipsToAv (el segundo parámetro) para este array.

Aquí se demuestra el trabajo del indicador con los parámetros 200 y 7, así como la EMA-200.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/11677

