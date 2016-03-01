Trend Signal Pro — продвинутая и самая свежая версия индикатора Trend Signal Indicator.

Мы тщательно доработали его. Теперь он отлично работает со всеми валютными парами.

Индикатор прост в использовании. Также он работает с шаблоном под некоторыми другими индикаторами:

RSI Пара MA 7 & 14.

Он приносит хороший профит тем трейдерам, кто хочет следовать за индикатором с аналитической точки зрения и способен торговать безэмоционально.

Просто доверьтесь индикатору и прислушивайтесь к пипсам.

Использование:

Когда появляется стрелка UP, выставьте ордер Buy.

При появлении стрелки DOWN откройте ордер Sell.

Просто загрузите файл шаблона и сохраните его в свою папку \Templates в MetaTrader 4.