TrendSignal Pro - индикатор для MetaTrader 5
- 7586
Trend Signal Pro — продвинутая и самая свежая версия индикатора Trend Signal Indicator.
Мы тщательно доработали его. Теперь он отлично работает со всеми валютными парами.
Индикатор прост в использовании. Также он работает с шаблоном под некоторыми другими индикаторами:
- RSI
- Пара MA 7 & 14.
Он приносит хороший профит тем трейдерам, кто хочет следовать за индикатором с аналитической точки зрения и способен торговать безэмоционально.
Просто доверьтесь индикатору и прислушивайтесь к пипсам.
Использование:
- Когда появляется стрелка UP, выставьте ордер Buy.
- При появлении стрелки DOWN откройте ордер Sell.
Просто загрузите файл шаблона и сохраните его в свою папку \Templates в MetaTrader 4.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12245
