Индикаторы

TrendSignal Pro - индикатор для MetaTrader 5

Trend Signal Pro — продвинутая и самая свежая версия индикатора Trend Signal Indicator.

Мы тщательно доработали его. Теперь он отлично работает со всеми валютными парами.

Индикатор прост в использовании. Также он работает с шаблоном под некоторыми другими индикаторами:

  1. RSI
  2. Пара MA 7 & 14.

Он приносит хороший профит тем трейдерам, кто хочет следовать за индикатором с аналитической точки зрения и способен торговать безэмоционально.

Просто доверьтесь индикатору и прислушивайтесь к пипсам.

Использование:

  • Когда появляется стрелка UP, выставьте ордер Buy.
  • При появлении стрелки DOWN откройте ордер Sell.

Просто загрузите файл шаблона и сохраните его в свою папку \Templates в MetaTrader 4.

TrendSignal Pro indicator MetaTrader 4

