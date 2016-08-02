Trend Signal Pro ist die fortgeschrittene & neueste Version von Trend Signal Indikator.

Wir haben daran gearbeitet und ihn genauer gemacht. Er zeichnet nicht neu. Er funktioniert gut mit allen Währungspaaren.

Er ist einfach anzuwenden. Er funktioniert auch gut mit einer Vorlage von mehreren Indikatoren wie folgt:

RSI Paar von MA's 7 & 14.

Es gibt gute Gewinne für Händler, die dem Indikator mit analytischem Verstand folgen und ohne Emotionen handeln.

Glauben Sie dem Indikator einfach und verdienen damit mehr PIPS.

Verwendung:

Wenn der AUFWÄRTS-Pfeil angezeigt wird, öffnen sie einfach einen KAUF-Trade.

Wenn der ABWÄRTS-Pfeil angezeigt wird, öffnen Sie einfach einen VERKAUFS-Trade.

Früher gab es nichts, um die vom Indikator angezeigten Trades zu korrigieren, aber jetzt haben wir Ihnen auch noch die untersütztende Vorlage zur Verfügung gestellt.

Laden Sie einfach die Vorlagendatei herunter und speichern Sie sie in den \Templates Ordner Ihres MetaTrader 4.