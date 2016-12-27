CodeBaseSeções
TrendSignal Pro - indicador para MetaTrader 5

Trend Signal Pro é a versão avançada e mais recente do Indicador Trend Signal.

Nós temos trabalhado nele, tornando-o mais preciso. Ele não redesenha. Ele também funciona bem com todos os pares de moedas.

Ele é muito fácil de usar. Ele também funciona bem com um template de poucos indicadores abaixo:

  1. RSI
  2. Par de MA's 7 & 14.

Ele dá bons lucros para os traders que seguem o Indicador com uma mente analítica e negocia sem emoções.

Basta acreditar no indicador e ganhar mais pips.

Uso:

  • Quando a seta para cima é exibida apenas coloque uma ordem de COMPRA.
  • Quando a seta para baixo é exibida apenas coloque ordem de VENDA.

Anteriormente, não havia nada para corrigir as negociações dadas pelo indicador, mas agora nós fornecemos também o template de suporte.

Basta baixar o arquivo de template e guardá-lo na pasta \Templates do seu MetaTrader 4.

Indicador TrendSignal Pro para o MetaTrader 4

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12245

