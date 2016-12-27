Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TrendSignal Pro - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3512
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Trend Signal Pro é a versão avançada e mais recente do Indicador Trend Signal.
Nós temos trabalhado nele, tornando-o mais preciso. Ele não redesenha. Ele também funciona bem com todos os pares de moedas.
Ele é muito fácil de usar. Ele também funciona bem com um template de poucos indicadores abaixo:
- RSI
- Par de MA's 7 & 14.
Ele dá bons lucros para os traders que seguem o Indicador com uma mente analítica e negocia sem emoções.
Basta acreditar no indicador e ganhar mais pips.
Uso:
- Quando a seta para cima é exibida apenas coloque uma ordem de COMPRA.
- Quando a seta para baixo é exibida apenas coloque ordem de VENDA.
Anteriormente, não havia nada para corrigir as negociações dadas pelo indicador, mas agora nós fornecemos também o template de suporte.
Basta baixar o arquivo de template e guardá-lo na pasta \Templates do seu MetaTrader 4.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12245
O popular Ilan 1.6 Dynamic pertence a catergoria de "médias". Ilan usa fórmulas avançadas de gerenciamento de dinheiro, permitindo até mesmo tornar as posições perdedoras em lucrativas. Agora, foi disponibilizado o código fonte do Ilan 1.6 para o MetaTrader 5.Cálculo da Margem
Biblioteca para o cálculo da margem necessária para abrir uma posição no MetaТrader 5.
Este indicador ajuda a determinar o fim e o inicio da tendência com base na inclinação dos fósforos.VWAP - Volume Weighted Average Price
VWAP (Preço Médio Ponderado Por Volume) é um cálculo intra-diário utilizado principalmente por algoritmos e traders institucionais para avaliar onde um ativo está sendo negociado em relação à sua média ponderada pelo volume do dia.