Trend Signal Pro é a versão avançada e mais recente do Indicador Trend Signal.

Nós temos trabalhado nele, tornando-o mais preciso. Ele não redesenha. Ele também funciona bem com todos os pares de moedas.

Ele é muito fácil de usar. Ele também funciona bem com um template de poucos indicadores abaixo:

RSI Par de MA's 7 & 14.

Ele dá bons lucros para os traders que seguem o Indicador com uma mente analítica e negocia sem emoções.

Basta acreditar no indicador e ganhar mais pips.

Uso:

Quando a seta para cima é exibida apenas coloque uma ordem de COMPRA.

Quando a seta para baixo é exibida apenas coloque ordem de VENDA.

Anteriormente, não havia nada para corrigir as negociações dadas pelo indicador, mas agora nós fornecemos também o template de suporte.

Basta baixar o arquivo de template e guardá-lo na pasta \Templates do seu MetaTrader 4.