Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ForexLine - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1095
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
ForexLine es un indicador para MetaTrader 5 a base del indicador ForexLine para MetaTrader 4.
Este indicador muestra las señales para la negociación: línea roja (señal de venta) y línea azul (señal de compra).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14688
MACD with Histogram
MACD mejorada con el histograma.TrendSignal Pro
La última versión del indicador TrendSignal.
Extrem_N_HTF
El indicador Extrem_N permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.XMA_BBx7_HTF
El indicador XMA_BBx7 permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.