ForexLine - indicador para MetaTrader 5

Roberto Jacobs | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1095
Ranking:
(14)
Publicado:
forexline.mq5 (13.47 KB) ver
ForexLine es un indicador para MetaTrader 5 a base del indicador ForexLine para MetaTrader 4.

Este indicador muestra las señales para la negociación: línea roja (señal de venta) y línea azul (señal de compra).

EURGBPH1-FXLine

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14688

