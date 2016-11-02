無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
TrendSignal Pro - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1442
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Trend Signal Pro はトレンドシグナル指標の最も高度の最新版です。
我々は努力して、それがより正確になりました。再描画はされません。すべての通貨ペアでうまく動作します。
使い方は簡単です。また、下記の指標テンプレートともうまく動作します。
- RSI
- MA7と14のペア
それは、分析心をもって指標に従い、感情なしに取引するトレーダーに良好な利益を提供します。
ただ指標を信じれば、より多くのピップが得られます。
使用法：
- UP矢印が表示されたら買い注文を出します。
- DOWN矢印が表示されたら売り注文を出します
以前は、指標によって与えられた取引を是正するためには何もありませんでしたが、今では補助となるテンプレートも提供されています。
テンプレートファイルをダウンロードして MetaTrader 4 の \Templatesフォルダに保存してください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12245
