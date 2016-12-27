Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Rate_AOModPips - indicador para MetaTrader 5
Este indicador evalúa el grado del cambio en la diferencia suavizada entre dos EMA usando AwesomeModPips indicator (este último indicador también hay que tenerlo).
Aquí hay cuatro parámetros de entrada: short_mean, long_mean, meanAO and meanSpeed. Los tres primeros son necesarios para el trabajo del indicador AwesomeModPips indicator (véase los detalles en la descripción). El último parámetro, meanSpeed, es el período de la media suavizada para la diferencia entre el valor actual y el anterior del indicador AwesomeModPips.
En particular, el indicador siempre es positivo cuando AwesomeModPips crece, y es negativo cuando AwesomeModPips baja. Cuanto más alto sea el valor absoluto del indicador, más fuerte será la tendencia.
Este indicador evalúa la distancia suavizada (en pips) entre el precio de cierre y la EMA.AwesomeModPips
Modificación mejorada del clásico Awesome Oscillator.
La última versión del indicador TrendSignal.MACD with Histogram
MACD mejorada con el histograma.