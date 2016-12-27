CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Rate_AOModPips - indicador para MetaTrader 5

Manuel Sanchon | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
977
Ranking:
(23)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador evalúa el grado del cambio en la diferencia suavizada entre dos EMA usando AwesomeModPips indicator (este último indicador también hay que tenerlo).

Aquí hay cuatro parámetros de entrada: short_mean, long_mean, meanAO and meanSpeed. Los tres primeros son necesarios para el trabajo del indicador AwesomeModPips indicator (véase los detalles en la descripción). El último parámetro, meanSpeed, es el período de la media suavizada para la diferencia entre el valor actual y el anterior del indicador AwesomeModPips.

En particular, el indicador siempre es positivo cuando AwesomeModPips crece, y es negativo cuando AwesomeModPips baja. Cuanto más alto sea el valor absoluto del indicador, más fuerte será la tendencia.

Rate_AOModPips indicator

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/11682

PipsToAverage PipsToAverage

Este indicador evalúa la distancia suavizada (en pips) entre el precio de cierre y la EMA.

AwesomeModPips AwesomeModPips

Modificación mejorada del clásico Awesome Oscillator.

TrendSignal Pro TrendSignal Pro

La última versión del indicador TrendSignal.

MACD with Histogram MACD with Histogram

MACD mejorada con el histograma.