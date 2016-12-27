Este indicador es MACD.mq5 original mejorada desde la carpeta MetaTrader 5 Indicators/Examples.

Representa la línea principal de MACD y la línea de señal, y para la visualización activa el histograma MACD.

El usuario puede configurar libremente los períodos de la EMA rápida y lenta, así como de la línea de señal.

input int InpFastEMA= 12 ; input int InpSlowEMA= 26 ; input int InpSignalSMA= 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice= PRICE_CLOSE ;



