CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MACD with Histogram - indicador para MetaTrader 5

[Eliminado] | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
3463
Ranking:
(38)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador es MACD.mq5 original mejorada desde la carpeta MetaTrader 5 Indicators/Examples.

Representa la línea principal de MACD y la línea de señal, y para la visualización activa el histograma MACD.

El usuario puede configurar libremente los períodos de la EMA rápida y lenta, así como de la línea de señal.

Parámetros de entrada: 
input int                InpFastEMA=12;               // Período de la EMA rápida
input int                InpSlowEMA=26;               // Período de la EMA lenta
input int                InpSignalSMA=9;              // Período de la SMA de señal
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Precio aplicado


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14669

TrendSignal Pro TrendSignal Pro

La última versión del indicador TrendSignal.

Rate_AOModPips Rate_AOModPips

Este indicador evalúa el grado del cambio del indicador AwesomeModPips.

ForexLine ForexLine

Este indicador muestra las señales para la negociación: línea roja (señal de venta) y línea azul (señal de compra).

Extrem_N_HTF Extrem_N_HTF

El indicador Extrem_N permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.