MACD with Histogram - indicador para MetaTrader 5
Este indicador es MACD.mq5 original mejorada desde la carpeta MetaTrader 5 Indicators/Examples.
Representa la línea principal de MACD y la línea de señal, y para la visualización activa el histograma MACD.
El usuario puede configurar libremente los períodos de la EMA rápida y lenta, así como de la línea de señal.Parámetros de entrada:
input int InpFastEMA=12; // Período de la EMA rápida input int InpSlowEMA=26; // Período de la EMA lenta input int InpSignalSMA=9; // Período de la SMA de señal input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Precio aplicado
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14669
