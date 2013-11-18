代码库部分
MA 舍入 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
2427
(22)
ma_rounding.mq5 (12.27 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
真实作者:

BACKSPACE

МА 与 ZigZag 交叉。更确切地说，是 МА 在 ZigZag 折线原则上绘制。除了移动均线自己的参数外，还有一个输入参数。 

input uint MaRound=50; //舍入系数

此参数决定，在原行情方向上逆向回撤多少点数，MA 不响应。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 11.02.2010.

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 MA 舍入指标。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1211

