真实作者:
BACKSPACE
МА 与 ZigZag 交叉。更确切地说，是 МА 在 ZigZag 折线原则上绘制。除了移动均线自己的参数外，还有一个输入参数。
input uint MaRound=50; //舍入系数
此参数决定，在原行情方向上逆向回撤多少点数，MA 不响应。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 11.02.2010.
指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 MA 舍入指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1211
