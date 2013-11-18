真实作者:

BACKSPACE

МА 与 ZigZag 交叉。更确切地说，是 МА 在 ZigZag 折线原则上绘制。除了移动均线自己的参数外，还有一个输入参数。

input uint MaRound= 50 ;

此参数决定，在原行情方向上逆向回撤多少点数，MA 不响应。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 11.02.2010.

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 MA 舍入指标。