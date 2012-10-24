CodeBaseРазделы
Индикаторы

MA Rounding - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3457
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

BACKSPACE

Скрещенные МА и ZigZag. Точнее говоря - МА, построенная по принципу ЗигЗага. Во входных данных, помимо параметров самого мувинга, присутствует параметр:

input uint MaRound=50; //коэффициент округления

Данный параметр определяет, на какое количество пунктов в сторону, противоположную предыдущему движению, не реагирует МА.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 11.02.2010.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор MA Rounding

