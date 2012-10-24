Ставь лайки и следи за новостями
MA Rounding - индикатор для MetaTrader 5
- 3457
-
Реальный автор:
BACKSPACE
Скрещенные МА и ZigZag. Точнее говоря - МА, построенная по принципу ЗигЗага. Во входных данных, помимо параметров самого мувинга, присутствует параметр:
input uint MaRound=50; //коэффициент округления
Данный параметр определяет, на какое количество пунктов в сторону, противоположную предыдущему движению, не реагирует МА.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 11.02.2010.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор MA Rounding
