MA Rounding - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 993
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
BACKSPACE
交差したМАとジグザグ。もっと正確にいうと、ジグザグ原理によって描かれたMAです。移動平均自体を除いた入力データでもパラメータが存在します。
input uint MaRound=50; / /丸め係数
このパラメータは、その後МАが応答しないひとつ前の動きと反対側にある点の数を決定します。
この指標は初めにMQL4で実装され2010年2月11日にコードベースで公開されました。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 MA Rounding 指標
