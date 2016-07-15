実際の著者：

BACKSPACE

交差したМАとジグザグ。もっと正確にいうと、ジグザグ原理によって描かれたMAです。移動平均自体を除いた入力データでもパラメータが存在します。

input uint MaRound= 50 ;

このパラメータは、その後МАが応答しないひとつ前の動きと反対側にある点の数を決定します。

この指標は初めにMQL4で実装され2010年2月11日にコードベースで公開されました。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 MA Rounding 指標