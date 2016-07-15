コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MA Rounding - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
993
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ma_rounding.mq5 (7.75 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

BACKSPACE

交差したМАとジグザグ。もっと正確にいうと、ジグザグ原理によって描かれたMAです。移動平均自体を除いた入力データでもパラメータが存在します。 

input uint MaRound=50; / /丸め係数

このパラメータは、その後МАが応答しないひとつ前の動きと反対側にある点の数を決定します。

この指標は初めにMQL4で実装され2010年2月11日にコードベースで公開されました。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 MA Rounding 指標

図1 MA Rounding 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1211

Exp_RMACD Exp_RMACD

RMACDヒストグラムを使用した取引システム。

Kolier_SuperTrend Kolier_SuperTrend

ブレイクスルートレンド指標

2pbIdealXOSMA_Candles 2pbIdealXOSMA_Candles

この指標は2pbIdealXOSMA指標のヒストグラムのバーの色に合わせてローソク足はを描画します。

TrendPaint TrendPaint

この指標はトレンド方向に応じてローソク足を描画します。